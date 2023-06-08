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Dünya

Romanya, Rus büyükelçiliğindeki personel sayısının azaltılmasını istedi

Romanya, Rusya'dan Bükreş büyükelçiliğindeki personel sayısını azaltmasını istedi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
Romanya, Rus büyükelçiliğindeki personel sayısının azaltılmasını istedi
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Romanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 51 personelini geri çekmesi ve çalışan sayısının, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısı ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, büyükelçiliğe karara uyması için 30 gün süre verildiği, karara uyulmaması durumunda ise bazı çalışanların akreditasyonlarının iptal edileceği duyuruldu.

Romanya, Rusya-Ukrayna savaşından sonra birçok Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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