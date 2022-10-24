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Dünya

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu istifa ettiğini duyurdu

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile işbirliği yapamadıkları gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu istifa ettiğini duyurdu
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Romanya'dan istifa haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için tek çaresinin Rusya ile müzakere yapmak olduğunu söyleyen Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu istifa etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile işbirliği yapamadıklarını söyleyen Dincu, "Komuta zincirleri kararlarına, programlarına zarar vermemek ve bakanlık ile ordu için gerekli olan projeleri engellememek için görevden ayrılmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dincu, bu ay başında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerde güvenlik garantisine sahip olması ve barışın sağlanması için uluslararası müttefiklere ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Yaklaşık 2.65 milyon Ukraynalı, 8 aydır süren savaş nedeniyle Romanya üzerinden Avrupa'ya geçmişti.

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