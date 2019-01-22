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Romanya'da 25 kişi grip nedeniyle öldü

Romanya'da bu kış 25 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Romanya Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, antigrip  aşısı bulunmayan ve A (H1) virüsü taşıyan 25 kişi, bu yılın kış aylarında  yaşamını yitirdi.

Solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye gidenlerin sayısının 90 bini  geçtiği belirtilirken, toplam 268 A (H1) vakası rapor edildi.

Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, bir televizyon kanalında yaptığı  açıklamada, "Grip salgınının eşiğindeyiz. Geçen hafta grip teşhisiyle hastanelere  gelenlerin sayısı, tahmin edilen sayıyı aştı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara  kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Bükreş Okul Müfettişliği sözcüsü Mariana Manea basına  yaptığı açıklamada, grip virüsünün tehlikeli bir türü olan A (H1) vakalarındaki  artışın ardından okul müdürlerinin gerekirse eğitime ara verebileceği duyurusunu  yaptı.

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