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Dünya

Romanya'da misafirhanede yangın: 5 ölü

Romanya'nın Prahova bölgesinde bulunan bir köydeki misafirhanede çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Aralık 2023 Salı 14:36 - Güncelleme:
Romanya'da misafirhanede yangın: 5 ölü
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Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Tohani köyünde 26 kişinin kaldığı misafirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildiği ve müdahale sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Misafirhaneden ikisi yaralı olmak üzere 18 kişinin yangından kaçmayı başardığı kaydedilen açıklamada, kalan 3 kişiye ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve kayıp kişiler için de arama kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği duyuruldu.

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