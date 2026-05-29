Dünya

Romanya'ya Rus İHA'sı isabet etti

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin Galati şehrindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu yangın çıktığını ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Romanya'nın NATO üyesi olması, Rusya-Ukrayna savaşının NATO sınırlarına taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 07:05 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ile başlayan savaş devam ederken, bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir İHA'nın ülkenin Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiği bildirildi. Olayın 28-29 Mayıs gecesi yaşandığı belirtilen açıklamada, "Rusya, Romanya ile olan nehir sınırının yakınlarındaki Ukrayna sivil ve altyapı hedeflerine yönelik İHA saldırılarını yeniden başlattı. Bu İHA'lardan biri Romanya hava sahasına girdi, Galai şehrinin güney kesimine kadar radarla takip edildi ve bir apartmanın çatısına isabet ederek yangına yol açtı" ifadeleri kullanıldı. Tedbir amacıyla Romanya'ya ait 2 adet F-16 uçağı ile 1 adet IAR 330 SOCAT helikopterinin havalandırıldığı ve bölge sakinlerine RO-Alert (Acil Durum Uyarısı) mesajları gönderildiği kaydedildi. Romanya Acil Durum Servisi ise çıkan yangının bölgeye gönderilen ekipler tarafından söndürüldüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Romanya'nın NATO üyesi olması, Rusya-Ukrayna savaşının ittifakın sınırlarına taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

