İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9349
  • EURO
    21,4378
  • ALTIN
    1248.23
  • BIST100
    4428.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan isimlerindendi... Gözaltına alındı
Dünya

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan isimlerindendi... Gözaltına alındı

Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan zanlılarından Fulgence Kayishema, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Paarl kentinde yakalandı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Ruanda Soykırımı'nın en çok aranan isimlerindendi... Gözaltına alındı
ABONE OL

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, dünyanın en çok aranan soykırım firarilerinden Kayishema'nın, IRMCT ile Güney Afrika polisinin ortak operasyonuyla Paarl kentinde yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Kayishema'nın Ruanda'da Tutsilere soykırım suçlamasıyla 2001'den beri arandığı belirtilerek "İddianamede Kayishema'nın diğer faillerle birlikte, 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürdüğü öne sürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu operasyonun Güney Afrika makamlarının desteğiyle başarıya ulaştığına işaret edilen açıklamada, Kayishema'nın yakalanması için Mozambik, Esvatini, ABD, Kanada ve İngiltere'den de yardım alındığı belirtildi.

Kayishema, 26 Mayıs'ta Cape Town Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

  • Ruanda Soykırımı
  • Fulgence Kayishema
  • Güney Afrika Cumhuriyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.