Ruanda vize serbestisi getirecek

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, başkent Kigali'de yaptığı açıklamada, ülkesinin çekim merkezi haline gelmesi için yeni adımlar attıklarını duyurdu.

Ruanda'ya seyahat edenlerin yüzde 60'ının Afrika dışından geldiğine dikkati çeken Kagame, Afrikalıların vize almadan Ruanda'ya giriş yapabileceklerini belirtti.

Kagame, "Her Afrikalı istediği zaman uçağa binebilir ve ülkemize ödeme yapmadan girebilir." dedi.

Atılan adımla Ruanda'nın ekonomik açıdan da gelişmesinin amaçlandığını kaydeden Kagame, hızla büyüyen orta sınıfla Afrikalıların küresel turizmin geleceği olduğunu vurguladı.

AFRİKALILARA VİZEYİ KALDIRAN 4. AFRİKA ÜLKESİ OLACAK

Ruanda'ya vize serbestisinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Seyşeller, Gambiya ve Benin'den sonra Ruanda, Afrikalılara vizeyi kaldıran 4. Afrika ülkesi olacak.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da 30 Ekim'de, Doğu Afrika ülkeleri vatandaşlarına vize serbestisi getireceklerini duyurmuştu.