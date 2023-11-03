İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4059
  • EURO
    30,2688
  • ALTIN
    1814.67
  • BIST100
    7663.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ruanda vize serbestisi getirecek

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, tüm Afrikalıların serbest dolaşımı için vize serbestisi getireceğini duyurdu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 14:28 - Güncelleme:
Ruanda vize serbestisi getirecek
ABONE OL

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, başkent Kigali'de yaptığı açıklamada, ülkesinin çekim merkezi haline gelmesi için yeni adımlar attıklarını duyurdu.

Ruanda'ya seyahat edenlerin yüzde 60'ının Afrika dışından geldiğine dikkati çeken Kagame, Afrikalıların vize almadan Ruanda'ya giriş yapabileceklerini belirtti.

Kagame, "Her Afrikalı istediği zaman uçağa binebilir ve ülkemize ödeme yapmadan girebilir." dedi.

Atılan adımla Ruanda'nın ekonomik açıdan da gelişmesinin amaçlandığını kaydeden Kagame, hızla büyüyen orta sınıfla Afrikalıların küresel turizmin geleceği olduğunu vurguladı.

AFRİKALILARA VİZEYİ KALDIRAN 4. AFRİKA ÜLKESİ OLACAK

Ruanda'ya vize serbestisinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Seyşeller, Gambiya ve Benin'den sonra Ruanda, Afrikalılara vizeyi kaldıran 4. Afrika ülkesi olacak.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da 30 Ekim'de, Doğu Afrika ülkeleri vatandaşlarına vize serbestisi getireceklerini duyurmuştu.

  • Rwanda Vize Serbestisi
  • Afrika Dolaşım Kolaylığı
  • Doğu Afrika Seyahat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.