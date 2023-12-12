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Dünya

Ruanda'da seçimler için tarih belli oldu

Ruanda'da devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bildirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:59 - Güncelleme:
Ruanda'da seçimler için tarih belli oldu
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Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili takvimi açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan diasporadaki Ruanda vatandaşlarının ise 14 Temmuz 2024'te sandık başına gidecekleri belirtildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde dördüncü kez aday olacağını açıklamıştı.

Kagame, 1998'den beri Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.

  • Rwanda seçimleri
  • 15 Temmuz 2024
  • devlet başkanı seçimi

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