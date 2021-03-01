Ruhani: ABD yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:38

İlam ve Buşeher eyaletlerinde Petrol Bakanlığınca gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol sanayisinin İran'daki en önemli sektör olduğunu ve önceki hükümetlerde ülke bütçesinin 100 milyar dolarının petrole dayandığını dile getiren Ruhani, "ABD ve dünya, İran karşısında diz çökmeye ve yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak. ABD'nin yeni yönetimi maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve sonuç vermediğini 4 defa itiraf etti. Bu, bizim tarihteki en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.

