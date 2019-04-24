Ruhani: O iki devlet, varlıklarını İran’a borçlu
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin varlıklarını İran’a borçlu olduklarını söyledi. Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in bu iki ülkeyi işgal etmek için İran’dan yardım istediğini belirten Ruhani, “İran o gün mantıklı bir karar vermemiş olsaydı, bugün iki ülkenin de esamesi okunmayacaktı.” diye konuştu.
- TM Dijital Haber Merkezi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in zamanında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni işgal etmek için İran’dan yardım istediğini söyleyerek, “İki ülke de, varlıklarını İran’a borçludur.” dedi.
Reuters’in İran Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberde, Ruhani’nin, “İran o dönemde akılcı bir karar vermeyip Saddam’la iş birliği yapsaydı, bugün ne Suudi Arabistan’dan ne de Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir iz kalırdı.” sözlerine yer verildi.
Söz konusu haberde Irak’ın 1990 yılında Kuveyt’i işgal ettiği ve ülkede 7 ay süren Irak işgali yaşandığı hatırlatılırken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Kuveyt’i işgal etmeden önce İran’a bir mesaj gönderen Saddam, İran ve Irak’ın körfezde yaklaşık 800 kilometrelik bir sınır paylaşacağını söylemişti. Kuveyt’e ek olarak Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı da işgal etmek istiyordu.” şeklinde konuştu.
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