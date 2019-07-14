23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ruhani'den 'dış borcu azalttık' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen ülkenin dış borcunu 12 milyar 400 milyon dolardan 9,5 milyar dolara düşürdüklerini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin Şirvan kentini ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı açıklamada, çok zor şartlardan geçtiklerini ifade etti.

Ruhani, 14 aydır ABD'nin şiddetli yaptırımlarına maruz kalmalarına rağmen 2017’de 12 milyar 400 milyon dolar olan dış borcu 9,5 milyar dolar civarına indirdiklerini bildirdi.

Başka bir ülkenin bu yaptırımlara maruz kalması durumunda ayakta kalamayacağını savunan Ruhani, İran'ın ABD'ye karşı direndiğini ve Washington yönetiminin kendilerine karşı devreye koyduğu tüm politikaların "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.

ABD yaptırımları karşısında zorlandıklarını ancak yabancıların ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini belirten Ruhani, ülkede geçen yıl yüzde 12,1 olan işsizlik oranının bu yıl 10,8'e düştüğünü ve 321 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

Ruhani, ziyareti kapsamında Kuzey Horasan eyaletinde birçok projenin açılışını da gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yusuf Yazıcı'dan ayrılık kararı

Yusuf Yazıcı'dan ayrılık kararı

Camide kardeşini öldürmüştü! Korkunç plan ortaya çıktı

Camide kardeşini öldürmüştü! Korkunç plan ortaya çıktı

FSM'de son durum! 4 şerit trafiğe açıldı

FSM'de son durum! 4 şerit trafiğe açıldı

Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı

Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı

5 bin ton ağırlığında! Açılışı yapıldı

5 bin ton ağırlığında! Açılışı yapıldı

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

İşte Fatih Terim'in istediği golcü

İşte Fatih Terim'in istediği golcü
 

POPÜLER HABERLER

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Cilt kanseri riskini önlüyor! Limon kabuğu mucizesi...

Cilt kanseri riskini önlüyor! Limon kabuğu mucizesi...

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

O yiyecekler böyle çekiliyor! İşte reklam hileleri...

O yiyecekler böyle çekiliyor! İşte reklam hileleri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA