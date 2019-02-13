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Ruhani'den 'saygı çerçevesinde müzakereye hazırız' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

  • AA
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin ülke ekonomisine yönelik yaptırımlarının halk üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ABD ile karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere hazır olduklarını dile getiren Ruhani, "Biz diyalog ehliyiz. Eğer birisi belirli bir konuda bizimle konuşmak istiyor ve halkımız ile kanunlarımıza saygı duyuyorsa müzakere ederiz." dedi.

Ruhani, ABD yaptırımlarının ekonomiye zarar verdiğini ancak buna rağmen teslim olmayacaklarını belirterek, "İran halkı düşmana teslim olmaya hazır değil ve düşmana teslim olmanın sonu yok. Eğer ABD karşısında ilk adımda teslim olursak sonuna kadar teslim olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrimi'nin 40. yılına da değinen Ruhani, kutlamalara geniş çaplı katılımın halkın ABD'nin etkisi altında kalmadığının bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendirerek, "Onların (İran) durumu pek iyi değil. Bizimle masaya oturmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ı yeni bir müzakereye zorlamaya çalıştığını ancak kendilerinin bunu reddettiğini söylemişti.

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