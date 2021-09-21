Rum basınından '1960 modeli' iddiası!

CNN Türk 21 Eylül 2021 Salı 16:14 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 16:17

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti şartlarına dönüş teklifi mi sunacak? Bu iddia Rum medyasına ait. Türk tarafı kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyor, Rum tarafı ise buna yanaşmıyor.

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle 27 Eylül'de New York'ta bir araya geleceği Tatar'a 1960'daki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmeye hazır olduğunu söyleyecek. İngiliz sömürge döneminin sona erdiği 1960'taki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde başkan Rum, yardımcısı ise Türk'tü.

Rum liderin 1960'a dönüş teklifini geçici bir çözüm olarak değerlendirdiği ve iki devletliliği içeren müzakerelerle son anlaşmayı imzalamayı düşündüğü üzerinde duruluyor. Müzakerelerde ise daha önce gündeme getirdiği gevşek federasyon teklifini görüşmek istediği belirtiliyor.

Rum lider Anastasiadis daha önce de 1960 fikrini dile getirmiş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise Kıbrıs'ta iki devletli çözümden vazgeçmeyeceği karşılığını vermişti.