İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8191
  • EURO
    10,3365
  • ALTIN
    496.452
  • BIST100
    1391.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rum Kesimi'nden skandal cevap! Türkiye büyük çaba göstermişti
Dünya

Rum Kesimi'nden skandal cevap! Türkiye büyük çaba göstermişti

Türkiye'nin garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetine yönelik yürüttüğü Kıbrıs'taki iki devletli çözüme, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, çözüme 'açık olmadıklarını' söyledi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:09
ABONE OL

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.