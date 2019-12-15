Rumlara silah vizesine KKTC’den sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987’den bu yana GKRY uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının, Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Kuşkusuzdur ki bu karar, son zamanlarda GKRY’nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerini ve özellikle denizdeki haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır.” ifadesine yer verildi.