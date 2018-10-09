ABD Başkanı Trump'tan Suudi gazeteci Kaşıkçı açıklaması: Endişe duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin, "Bu konuda endişeliyim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." diye konuştu.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın sözlerine, "Bu konuda bazı oldukça kötü haberler var. Bu hoşuma gitmiyor." ifadeleri eklendi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." demişti.