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Dünya

Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış güçlerinin, bölgede mayın temizleme çalışmasında yer alacağı belirtildi.

DHA17 Kasım 2020 Salı 10:56 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 10:56
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Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya’nın İl-76 uçakları ile Ulyanovsk-Vostochny Havaalanı’ndan Karabağ’a özel teçhizat ve takviye birimler gönderildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın, barış gücü askerlerinin Karabağ bölgesinde mayın temizleme görevlerini yerine getireceğini açıkladı. Açıklamada, patlayıcıların tespit edilmesi ve aranması sürecinde hizmet köpeklerinin de kullanılacağı beliritildi.

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