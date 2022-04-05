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Dünya

Rus büyükelçiliğinin dizel yakıt talebine İrlanda'dan ret

İrlanda'daki akaryakıt firmalarının, Rusya büyükelçiliğine dizel yakıt satmayı reddettiği bildirildi.

AA5 Nisan 2022 Salı 14:47 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 14:47
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Irish Mirror gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği, 22 Mart'ta İrlanda Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Mektupta, "Mevcut yakıt tedarikçisi, misyonumuza dizel sağlamayı reddetti. Elçilik, Dublin bölgesindeki diğer tedarikçilerle de temasa geçti ancak hepsi iş birliği yapmayı reddetti." bilgisi verilirken, büyükelçiliğin elindeki yakıtın ancak hafta sonuna kadar (26-27 Mart) yetebileceği kaydedildi.

Dizel yakıtın sadece elçilik değil, elçinin rezidansının da ısıtılması ve sıcak su temini için gerekli olduğu vurgulanan mektupta, Dışişleri Bakanlığının "bu açık ayrımcılığa" müdahale etmesi istendi.

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği, kendisiyle irtibata geçen gazeteye, 22 Mart'ın ardından yakıt temin edip edemediklerine ilişkin açıklamada bulunmayı reddetti.

Gazeteye konuşan bir kaynak ise "Büyükelçilik zorlanıyor, çünkü Ukrayna'da olanlar yüzünden kimse onlarla iş yapmak istemiyor. Sorun yaşadıkları sadece bazı yakıt şirketleri değil, bankalar ve daha birçok işletme var." dedi.

İrlanda Bankasının da büyükelçiliğin hesaplarını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı, şirketlere müdahale yetkisi olmadığı için bu konuda elçiliğe yardım edemeyeceğini bildirdi.

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