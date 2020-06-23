Rus denizaltı ile savaş gemisi Boğaz'da karşılaştı

DHA 23 Haziran 2020 Salı 20:58 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 20:58

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait deniz altısı Karadeniz'den saat 17.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Aynı saatlerde Rusya'nın Karadeniz Donanmasına bağlı 375 borda numaralı 'Dmitriy Rogachev' adlı savaş gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemilerin boğaz geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus denizaltısı ve savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarında karşılaştı.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişlerini tamamlayan deniz altı Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açılırken savaş gemisi de Karadeniz'e açıldı.