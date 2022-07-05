Rus doğal gazına alternatif arıyorlar! Dev termos inşası başladı

Almanya'da Rusya'nın doğalgazı kesmesi ihtimaline karşı 45 metre yükseklikte, 56 milyon litreye kadar sıcak su tutan dev bir termos inşaatına başlandı. Berlin'in Spree nehrinin kıyısındaki bir sanayi bölgesinden yükselen pas renkli kule, elektrik şirketi Vattenfall tarafından tasarlandı. Şirket yetkilileri Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kesmesi durumunda bile dev termosun kış boyunca Berlin'deki evleri ısıtmaya yeteceğini söyledi.

KAYNAMA NOKTASINA ULAŞMIŞ SICAKLIKTA DEPOLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Vattenfall şirketinden Tanja Wielgoss bu yapıyı "İhtiyacımız olmadığında ısıyı depolamamıza yardımcı olan devasa bir termos" olarak tanımladı. Wielgoss ayrıca şebekelerde artık depolanamayacak kadar çok miktarda elektrik olduğu zamanlarda rüzgar veya elektrik enerjisini depolanan suyu ısıtmak için kullanacaklarını söyledi. Depolanan su neredeyse kaynama noktasına ulaşmış bir sıcaklıkta depolanacak.

Tesis bu yılın sonunda tamamlandığında Avrupa'nın en büyük ısı depolama tesisi olacak olsa da, Hollanda Rusya'nın kaz akışını kesmesi ihtimaline karşı şimdiden daha da büyüğünü planlıyor.

'GERÇEKTEN ACELEMİZ VAR'

Berlin'in en üst düzey iklim yetkilisi Bettina Jarasch, Associated Press'e tesisle ilgili "Berlin bölgesi coğrafi konumu nedeniyle Rusya'nın fosil yakıtlarına Almanya'nın diğer bölgelerine göre daha fazla bağımlı. Bu nedenle burada gerçekten acelemiz var" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü. Alman hükümeti, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını daha da azaltmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.