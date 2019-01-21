Rus donanması Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik etti
Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu.
- DHA
Habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nce yapılan açıklamada, Rusya'nın Baltık filosu kuvvetlerinin, Baltık Denizi´nin güney sularına giren ABD Donanması´nın güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Porter´a eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada Rus deniz kuvvetlerine bağlı Boiky and Soobrazitelnyy korvetlerinin ABD savaş gemilerini izledikleri vurgulandı.
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