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Dünya

Rus ekonomisi nisanda yüzde 3 küçüldü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldüğünü, yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,7 büyüdüğünü bildirdi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ekonomide mevcut durum" adlı raporda, ülke ekonomisinin ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin şubatta yüzde 4,1, martta ise yüzde 1,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, nisanda ise ekonominin yüzde 3 küçüldüğü kaydedildi.

Raporda, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen ülke ekonomisinin yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğü belirtildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 ila 12 küçülmesi bekleniyor.

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