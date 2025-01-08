İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3602
  • EURO
    36,4932
  • ALTIN
    3018.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus güçleri Zaporijya bölgesini hedef aldı: En az 13 ölü
Dünya

Rus güçleri Zaporijya bölgesini hedef aldı: En az 13 ölü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine yaptığı saldırı sonucunda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Rus güçleri Zaporijya bölgesini hedef aldı: En az 13 ölü
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya'ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA saldırılarının hedefi olmuştu! Bir Rus şehrinde acil durum ilan edildi

Zelenskiy, paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.