''Rus işgali kesinleşti'' iddiası olay oldu

AA 28 Ocak 2022 Cuma 14:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:30

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus işgali durumunda ABD'nin ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığına işaret eden Biden, ABD'nin Rusya'nın askeri yığınağı sonucu Ukrayna ekonomisini desteklemek için makroekonomik destek yolları aradığını belirtti.

Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.

ZELENSKIY TWITTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı." ifadelerini kullandı.

"RUS İŞGALİ NEREDEYSE KESİNLEŞTİ" İDDİASI OLAY OLDU

Öte yandan, CNN International'ın kıdemli muhabirinin görüşmeye ilişkin açıklaması gündem oldu.

CNN muhabiri Alexander Marquardt, sosyal medya hesabından "Bir Ukraynalı yetkili, Biden'ın Zelenskiy'e Rus işgalinin neredeyse kesinleştiğini ve Ukrayna'nın hazır olması gerektiğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne ise bu söylemi reddetti. Horne Twitter hesabından "Bu doğru değil. Başkan Biden, Rusların Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etme olasılığının belirgin olduğunu söyledi. Bunu daha önce halka açık bir şekilde söylemişti ve biz de aylardır bu konuda uyarıda bulunuyoruz. Bundan daha fazla veya daha farklı herhangi bir şeyin raporları tamamen yanlıştır." dedi.