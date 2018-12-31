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Rus istihbaratı bir Amerikan vatandaşını gözaltına aldı

Rusya, bir ABD vatandaşını casusluk suçlamasıylaRusya güvenlik servisi yaptığı açıklamada, bir ABD vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya’nın iç istihbarat servisi FSB, Moskova’da düzenlenen operasyon ile casusluk faaliyetlerine karıştığı iddia edilen bir ABD vatandaşının suçüstü yakalandığını açıkladı.
 
The Independent’te yer alan bilgiye göre, Paul Whelan isimli bir ABD vatandaşı, cuma günü gerçekleştirilen operasyonla, casusluk faaliyeti yürüttüğü esnada suçüstü yakalanarak tutuklandı.
 
FSB’den yapılan açıklamada Whelan’ın suçunun kesinleşmesi durumunda 20 yıl hapis cezası ile yargılanabileceği belirtilirken, konuyla ilgili olarak ne Rusya’nın ne de ABD’nin dışişleri bakanlıklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
Gerçekleşen tutuklamanın, Ukrayna krizi, Suriye’de süregelen savaş ve 2016’daki ABD Başkanlık Seçimi konuları kapsamında günbegün gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir krize yol açabileceği düşünülüyor.
 
ABD ise aralık ayının başında Rusya vatandaşı olan Maria Butina’yı “ABD’nin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği’ne sızmak ve Vaşington’un Rusya politikasına etkide bulunmaya çalışmak” suçlamalarıyla tutuklamıştı.

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