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Dünya

Rus medyası: Ukrayna'daki diplomatlar çekiliyor

Rusya haber ajansı RIA Novosti, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etti.

star.com.tr12 Şubat 2022 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:31
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RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ukrayna'daki büyükelçiliğinde ve konsolosluğunda çalışan diplomatları, ülkesine çağırdığını ileri sürdü.

Ajansa konuşan bir yetkili tahliye kararına ilişkin, " Moskova'nın da batılı ülkelerle aynı yoldan gitmeye karar verdiğini gösteriyor." dedi.

Bir kaynak, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Personeldeki azalma, Rusya'nın konsolosluklarından ve büyükelçilikten randevu alırken ortaya çıkan zorluklarla da kanıtlanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını tekrarlarken diplomatik personelinin geri çekildiğini de resmen açıklamadı.

star.com.tr

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