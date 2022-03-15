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Dünya

Rus milyarder Abramovich'in uçağı Îstanbul'dan Moskova'ya gitti

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti dün akşam saatlerinde İsrail'in Tel Aviv şehrinden havalanarak, İstanbul'a geldi. Abramovich'in jeti gece saatlerinde ise Moskova'ya gitti.

IHA15 Mart 2022 Salı 09:31 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:31
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Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından dün akşam 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, Pazar gecesi Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilirken dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen özel jet, gece 01.55 sıralarında ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

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