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Dünya

Rus nükleer santralleri geçen sene 100 milyon ton sera gazı salınmamasını sağladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Roseneroatom bünyesinde Rusya'da faaliyet gösteren 11 nükleer santrale ait güç üniteleri, 2023 başından bu yana 206 milyar kilovat saati aşkın elektrik üreterek yaklaşık 100 milyon tonluk sera gazı salımının önüne geçti.

AA22 Aralık 2023 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Rus nükleer santralleri geçen sene 100 milyon ton sera gazı salınmamasını sağladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük düşük karbonlu elektrik üreticisi olan Rosatom'un bünyesinde faaliyet gösteren nükleer güç santrallerinin 1 yılda ürettiği toplam elektrik miktarıyla, Rusya Federal Anti-Tekel Servisi'nin 2023 hedefleri yüzde 2 oranında aşıldı.

Ayrıca, söz konusu azaltımla, Moskova'nın iki yıllık karbondioksit salımına eşit sera gazı salımı engellenmiş oldu.

Rusya'da elektrik kurulu kapasite kullanım oranı yüzde 83,3 iken ülkede faaliyet gösteren nükleer santraller ise ülkedeki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor.

  • rusya
  • nükleer santral
  • sera gazı

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