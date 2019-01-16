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Rusya, ordusunu 21,5 milyar dolara 'donatacak'

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 440 milyar ruble (yaklaşık 21 milyar 500 milyon dolar) harcanacağını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkta katıldığı bir toplantıda, ordunun 2019 harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rus Silahlı Kuvvetlerinin donatılması için 2019'da 1 trilyon 440 milyar rublenin üzerinde bir bütçe öngörülüyor." diyen Şoygu, yıl sonuna kadar ordudaki modern silahların oranının yüzde 67'ye ulaşması için harcanacak bu miktarın yüzde 71’inin, yeni tasarım silahların alımı için ayrıldığını dile getirdi.

Şoygu, 2020'de Rus ordusunda modern silah ve askeri teçhizatın payının yüzde 70'e kadar çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

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