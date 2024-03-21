İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4253
  • EURO
    35,4605
  • ALTIN
    2295.49
  • BIST100
    9092.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rus ordusu 44 gün aradan sonra Kiev'i vurdu

Rus ordusu, 44 gün aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeyle saldırı gerçekleştirdi, 13 kişi yaralandı.

IHA21 Mart 2024 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Rus ordusu 44 gün aradan sonra Kiev'i vurdu
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 44 günlük aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın saldırıda balistik füze ve seyir füzeleri ile stratejik bombardıman uçakları kullandığını, füzelerin farklı yönlerden şehri hedef aldığını aktaran Popko, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

"31 RUS FÜZESİNİN TAMAMI DÜŞÜRÜLDÜ"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise şehri hedef alan bir İskender ve bir Kinzhal balistik füze ile 29 seyir füzesinin tamamının düşrüldüğünü açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise düşürülen füze parçalarının konutlara, sanayi sitesine ve bir anaokuluna isabet ettiğini söyledi. Bazı noktalarda yangın çıkarken park halindeki çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.