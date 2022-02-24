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Dünya

Rus ordusu Donbas yolunda! Ayrılıkçılar Putin'den yardım istedi

Ukrayna-Rusya krizinde tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdığını açıkladıktan sonra Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Söz konusu yardımın istenildiği saatlerde Rus ordusuna ait askeri araçların Donbas'ta konvoy şeklinde hareket halinde olduğu öğrenildi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 00:03 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 01:03
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Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

DONBAS BÖLGESİNDE RUS ASKERİ KONVOYU

Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.

Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.

PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

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