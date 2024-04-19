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Dünya

Rus ordusuna ait ''Tu-22M3'' bombardıman uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait 'Tu-22M3' model bombardıman uçağının Stavropol bölgesinde düştüğünü bildirdi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Rus ordusuna ait ''Tu-22M3'' bombardıman uçağı düştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü." ifadesine yer verildi.

4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı kaydedilen açıklamada, 3 pilotun kurtarıldığı, birini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "İlk verilere göre kazanın sebebi teknik arıza." ifadesi kullanıldı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.

  • Rusya Savunma
  • Tu-22M3 düştü
  • Stavropol uçağı

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