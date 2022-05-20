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Dünya

Rus ordusunda deprem: Putin ikisini birden görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karadeniz Filosu'nun başındaki Koramiral Osipov ile seçkin 1'inci Muhafız Tank Ordusu'nu komuta eden Korgeneral Kisel'i görevden aldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 07:36 - Güncelleme:
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Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin her gün düzenli istihbarat bilgisi paylaşan İngiltere, Karadeniz'de iki savaş gemisi batırılan ve Donbass'ta hiçbir kayda değer ilerleme sağlayamayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bazı komutanları kovduğunu öne sürdü.

Putin'in görevden aldığı komutanlar arasında en dikkat çekici isim, Karadeniz Filosu'nun başındaki Koramiral Igor Osipov. İngiliz istihbaratı, Nisan ayında Ukraynalıların füzelerle batırdığı Karadeniz Filosu'nun en büyük savaş gemisi Moskva'nın ardından Koramiral Osipov'un koltuğunu kaybettiğini belirtiyor.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'u işgal etme görevi verilen Korgeneral Serhiy Kisel de Putin tarafından kovuldu. Rusların seçkin birliği 1'inci Muhafız Tank Ordusu'na komuta eden Korgeneral Kisel, Harkov'u ele geçiremedi. Dahası, karşı saldırıya geçen Ukraynalılar Harkov çevresindeki Rus işgalcileri püskürttü ve Rusya sınırına kadar ilerledi.

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