İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2022 Pazartesi / 15 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5921
  • EURO
    18,0459
  • ALTIN
    1003.79
  • BIST100
    3585.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus saldırılarından Almanya da nasibini aldı: Füzeler büyükelçilik binasına isabet etti
Dünya

Rus saldırılarından Almanya da nasibini aldı: Füzeler büyükelçilik binasına isabet etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Rus saldırılarından Almanya da nasibini aldı: Füzeler büyükelçilik binasına isabet etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binanın bugünkü füze saldırılarında hasar gördüğünü bildirdi.

Wagner, söz konusu binanın aylardır kullanılmadığını ve Rus füzeleriyle vurulduğu sırada binada hiçbir Alman diplomatın bulunmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.