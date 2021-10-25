İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7342
  • EURO
    11,3697
  • ALTIN
    563.108
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus savaş filosu Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptı
Dünya

Rus savaş filosu Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 08:18 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:19
ABONE OL

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, boğazın 140 kilometre güneybatısından geçiş yapan gemilerin, Japon Denizi istikametine ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, filo Tsuşima'nın 60 kilometre kuzeydoğusundayken bir Rus gemisinden helikopterin havalandığı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin durumu yakından izlediğini ifade etti.

İsozaki, "Japonya'yı çevreleyen sular ile hava sahalarında gözlem faaliyetlerini tam kapsamlı olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Rus gemilerinin, ay ortasından beri ortak tatbikat gerçekleştiren Çin ve Rusya donanmalarından unsurlar olabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.