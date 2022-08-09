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Dünya

Rus suikast ekibi kıskıvrak yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını açıkladı.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 08:11 - Güncelleme:
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Ukrayna'da Rus suikast timi yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı. Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

SUİKAST EKİBİ BELARUS'TAN GİRDİ

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" denildi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

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