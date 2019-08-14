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Rus uzmanlar değerlendirdi: Halkın güvenliğini ve sağlığını etkilemeyecek

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Severodvinsk şehrinde 8 Ağustos'ta bir askeri eğitim sahasında meydana gelen kaza sırasında bölgedeki radyasyon seviyesi oranlarına ilişkin iddialara Rus uzmanlardan yanıt geldi. Uzmanlar, radyasyon izleme verilerine göre bölgede olay anında radyasyon seviyesinde kısa süreli bir artış yaşandığı, ancak kısa bir süre içinde de normal değerlere döndüğüne dikkat çekti. Halkın güvenliğini ve sağlığını etkileyecek bir durumun ise söz konusu olmadığı ifade edildi.

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Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Güvenlik Enstitüsü'nde görevli bilim adamı Leonid Bolshov, askeri test sahasında gerçekleşen acil durumdan sonra  Arkhangelsk Bölgesi nüfusu için herhangi bir risk olmadığını belirterek, “Alarmın  ardından vali liderliğinde ilgili tüm hizmet birimlerini içeren bir acil durum ekibi  oluşturuldu. Sonrasında yerel halkın sağlığına zarar verecek bir durumun söz  konusu olmadığına dair bir açıklama da yapıldı. Bölgedeki radyasyon seviyesi ise  90 dakika sonra doğal ölçüm değerlerine geri döndü” dedi.
 
“Nüfusun güvenliği ve sağlığına yönelik bir tehdit söz konusu değil” diyen Bolshov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
 
“Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Güvenlik Enstitüsü'nün radyasyon izleme sistemlerinden aldığı  veriler, Severodvinsk dışında Arkhangelsk bölgesindeki test sahasında meydana gelen olay sonrasında yerel halk için radyasyon tehlikesi olmadığını gösteriyor. Radyasyon izleme sistemlerinden elde ettiğimiz çevrimiçi verilerimiz var. Arkhangelsk Bölge Sistemi ASKRO’ya (otomatik radyasyon izleme sistemi) göre,  8 Ağustos Perşembe günü, Severodvinsk'te arka plan radyasyonunda bir buçuk  saatlik bir artış olduğunu gördük. Bu kısa vadeli bir artış tam doz 1-2 mikrosievert  düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, bir yıl içinde halkın maruz kalmasına izin verilen  bir milisievertten bin kat daha azdır. Bir X ışını tedavisinden alınan doz çok daha  yüksektir. Örneklerle genel bir karşılaştırma yaparsak; bu oran tıbbi röntgen  muayenesi sırasında hastanın aldığından çok daha azdır. Bu seviye bir yolcunun  bir saatlik uçuş sırasında 10 bin metre yükseklikte aldığı güneş radyasyonu dozu  ile karşılaştırılabilir. Moskova'dan ortalama 8 saat süren Vladivostok'a normal bir uçuş sırasında, yolcuların Severodvinsk'te elde edilebileceklerinden birkaç kat  daha fazla radyasyon dozu aldıklarını göstermektedir. Ayrıca, Severodvinsk'te doz  seviyesi kısa bir süre arttı ve neredeyse hemen normale döndü.”
 
"TAMAMEN GÜVENLİ"
 
Nükleer endüstrisinde bağımsız bir uzman olan Atominfo Başkanı Aleksandr Uvarov, “Roshydromet'in raporunda bahsettiği Severodvinsk'teki doğal radyasyon seviyesinin kısa süreli aşılması verileri nüfus için tamamen güvenlidir. Örneğin, diş hekiminde dişlerin röntgen muayenesi sırasında, hasta daha büyük miktarda  radyasyon alır. 8 Ağustos'ta Severodvinsk'te alınabilecek radyasyon dozu,  Moskova'dan St. Petersburg'a uçuş sırasında yolcunun aldığından 1.5 kat daha  az” bilgisini verdi.
 
Kentin Sivil Savunma Birimi Başkanı Valentin Magomedov da yaptığı  açıklamada, Severodvinsk'teki radyasyon altyapısının yaklaşık otuz dakikalık  sürede izin verilen seviyenin üç katına yükseldiğini belirterek, “İzin verilen maruz  kalma oranı, saatte 0.6 mikrosieverttir. Tüketici hakları gözlemcisi  Rospotrebnadzor, sindirim sisteminin röntgenini çektiren bir hastanın bile  muayenesinde 3.3 milisievert radyasyona maruz kaldığını belirtti” ifadelerini  kullandı.
 
KABUL EDİLEN SINIRDA GERÇEKLEŞTİ
 
Rus hava izleme servisi Roshydromet, Severodvinsk'teki bir askeri eğitim  alanında yaşanan olay sırasında bireysel gözlem istasyonlarındaki radyasyon  seviyesinin kısa süreli olarak doğal ölçüm değerlerinin üzerine yükseldiğini ancak  yarım saat içinde seviyelerin keskin bir şekilde düştüğünü, 2 saat sonra ise  durumun tamamen normale döndüğünü açıklamıştı. Uzmanlar ise radyasyon  oranlarındaki bu kısa süreli yükselişin kabul edilen seviyelerde olduğunu ve  herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Rapora göre saat 12.00 ile 14.30  arasında gerçekleşen radyasyon seviyesi şöyle aktarıldı: 
 
"8 Ağustos 2019'da  saat 12:00'de Moskova'da yapılan Kuzey UGMS'ye göre, Arkhangelsk Bölge  Sistemi ASKRO’ya (otomatik radyasyon izleme sistemi) göre Severodvinsk'teki 8  lokasyondan altısında radyasyon seviyesi doğal ölçüm seviyesinin 4 ila 16 kat  üzerine çıktı ve saatte 0.45 ila 1.78 mikrosievert arasında gereçekleşti. 8  Ağustos’ta saat 12:30’da, radyasyon seviyesi saatte 0.21 ila 0.44 mikrosievert,  saat 13: 00’de 0.13 ila 0.29 mikrosievert, saat 14:30 itibariyle tamamen normale  döndü ve 0,13 ile 0,16 mikrosievert arasında bir orana ulaştı.”
 
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, geçtiğimiz günlerde yaptığı  açıklamada Severodvinsk’ta bulunan askeri birlikteki yaşanan kazanın, sıvı yakıtlı  roket motoru için denenen 'radyoizotop güç kaynağı'ndaki sorun nedeniyle yaşandığını bildirmişti.
 

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