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Dünya

Rus ve Çin aşısına karşı çıktı! Çek bakan görevden alındı

Çekya'da Rus ve Çin aşısının ülkeye getirilmesine destek vermeyen Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, görevden alındığını açıkladı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 11:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
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Petricek, yaptığı açıklamada, hükümetin koalisyon ortaklarından Çekya Sosyal Demokrat Partisi (CSSD) Genel Başkanı Jan Hamacek ile görüştüğünü ve Hamacek'in kendisine "görevden alındığını" bildirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Miloş Zeman, daha önce yaptığı açıklamada, Petricek'in Rus ve Çin aşısına destek vermemesi ve Çekya'daki Dukovany nükleer santralin genişletilmesiyle ilgili yapılması planlanan ihaleye Rusya'nın katılımını engellemek istemesinden dolayı tepki göstermiş ve Başbakan'a Petricek'i görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Çekya basınında yer alan diğer haberlere göre ise Petricek, CSSD'nin kongresinde başkan adayı olup, halihazırdaki Başkan Hamacek'i sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle görevden alındı.

Ülkedeki Rus ve Çin aşısı tartışması, geçen hafta da Sağlık Bakanını görevinden etmişti.

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