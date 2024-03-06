İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7327
  • EURO
    34,5724
  • ALTIN
    2168.87
  • BIST100
    8863.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rus ve Fransız uçakları arasında gerilim

Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi avcı uçağının Fransız uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, “Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

DHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Rus ve Fransız uçakları arasında gerilim
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Karadeniz suları üzerindeki Rus hava sahası izleme ekipmanları, Rusya Federasyonu Devlet sınırına doğru uçan üç hava hedefi tespit etti. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için hava savunma görev gücünden bir Su-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin bir E-3F tipi uzun menzilli radar tespit ve kontrol uçağı ile Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki Rafale-S çok amaçlı avcı uçağı olduğunu tespit etmiştir" denildi.

FRANSIZ UÇAKLARI GERİ DÖNDÜ

Bakanlık, Su-27 uçağının yaklaşması sonrası Fransız uçaklarının geri döndüğünü ifade ederek, "Rus savaş uçağı yaklaşırken, yabancı askeri uçaklar Rusya Federasyonu Devlet sınırından dönüş yaparak Karadeniz üzerindeki hava sahasını terk etmiştir. Rus uçağı güvenli bir şekilde kendi havaalanına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir. Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam uyum içinde, hava yollarını geçmeden veya yabancı bir devletin uçaklarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan gerçekleştirilmiştir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.