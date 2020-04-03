Ruslar, Suriye'de çamura saplandı

03 Nisan 2020 Cuma 18:23 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:23

ABD askerleri, Rusya bağlısı birliklerle gerilim yaşadı. Doğrulanmayan iddialara göre Rus askerleri, Amerika ile belirledikleri sınır hattını geçip ülkenin kuzeydoğu kesiminde bölücü terör örgütünün kontrolü altında bulunan petrol sahalarında devriye görevi icra etmek istedi. Bunun üzerine ABD, Rus birliklerinin devriye görevlerinde kullandıkları kara yolunu kapattı ve bölgeden geçişe izin vermedi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Amerikan birliklerinin alanı Oskosh üretimi M-ATV kullanarak kapattığı görüldü. Rus askerleri ise engeli etrafından dolaşarak baypas etmeye girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. Rusya'ya ait BTR-82A 8x8 ve GAZ Tigr platformları, yol kenarındaki tarladan ilerlemeye çalışırken yumuşak zeminin azizliğine uğrayarak çamura saplandı.

Yağış yüzünden gevşeyen toprakta hareket edemeyen araçlar, yine Rus birlikleriyle bölgede bulunan Typhoon-K zırhlılarınca çekilerek saplandıkları yerden çıkarıldı.

Amaçlarından biri de yumuşak arazide intikal etmek olan BTR-82A'nın çamura saplanmış olması ise gözlerden kaçmadı.