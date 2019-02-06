Lavrov: INF Anlaşması'nda 6 ay içinde çekiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde çekileceğini açıkladı.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Lavrov, ABD'nin INF Anlaşması'nda çekilme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov ABD'nin kararına karşılık olarak Rusya'nın simetrik bir tepki vereceğini ve 6 ay içinde anlaşmadan çekileceklerini açıkladı.

“ABD İÇİN ANLAŞMADA KALMANIN BİR ANLAMI KALMADI”

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.

Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Verilen 60 günlük sürenin dolması üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Pompeo, ABD'nin INF'den tek taraflı olarak çekildiğini ve 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin sona ereceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 2 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin de anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu.