Rus savaş uçağı acil havalandı! ABD ile tehlikeli yakınlaşma...

16 Nisan 2021 Cuma 11:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 11:38

ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerginlikte tansiyon giderek artarken yeni kriz patlak verdi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Pasifik'te Kamçatka açıklarında bir Rus savaş uçağı, Amerikan keşif ve gözlem uçağını Rus hava sahasından uzaklaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir MiG-31 savaş uçağı, uçağı tespit etmek ve eşlik etmek için Kamçatka bölgesindeki bir havaalanından acilen havalandı. Mürettebat, onu bir ABD RC-135 keşif uçağı olarak tanımladı." ifadelerine yer verildi.