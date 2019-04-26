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Rusya: ABD, nükleer çatışma riskini kasıtlı olarak artırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin felaket sonuçlara yol açacak nükleer çatışma riskini kasıtlı olarak artırdığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD, felaket sonuçlara yol açacak nükleer çatışma riskini kasıtlı olarak artırıyor." dedi.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ryabkov, "ABD'nin anlaşmayı bozma yöndeki temel tercihi, diğer tüm düşüncelere göre daha ağır bastı. Bu nedenle, anlaşmanın 2 Ağustos'ta sona ereceği gözüküyor." dedi.

ABD'nin, Avrupa'da yeni nükleer füzeler yerleştirmeyi planladığını belirten Ryabkov, "ABD, felaket sonuçlara yol açacak nükleer çatışma riskini kasıtlı olarak artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin, Avrupa'ya orta menzilli füzeler yerleştirmediği sürece ülkesinin de aynı şeyi yapmayacağını vurguladı.

ABD VE RUSYA'NIN INF'DEN ÇEKİLMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF'yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ila 5 bin 500 kilometre orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. 

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