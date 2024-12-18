Rusya: ABD ve AB Güney Kafkasya üzerindeki etkisini güçlendirmeye çalışıyor

Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de katıldığı basın toplantısında konuştu.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konusunda gerilimin arttığına belirten Gerasimov, "Bunun nedeni, ABD liderliğindeki Batı'nın küresele hakimiyetini sürdürme ve zorla kendi kurallarını empoze etme isteği." diye konuştu.

ABD'nin son 10 yılda "terörle mücadele" adı altında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da krizleri kışkırttığını ileri süren Gerasimov, buna karşı koyulması gerektiğini dile getirdi.

"NATO, RUS SINIRLARININ YAKINLARINDA FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR"

Avrupa'da da son dönemde gerilimin arttığına dikkati çeken Gerasimov, NATO'nun genişlediğini ve Rus sınırlarına doğru askeri altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Gerasimov, NATO'nun, Rus sınırlarının yakınlarında faaliyetlerini artırdığına vurgu yaparak, "İttifak devletlerinin büyük ölçekli askeri tatbikat sayısı bu yıl içinde 40'a ulaştı. Çok sayıda askeri birlik, sınırlarımızın yakınlarında kalıcı olarak konuşlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Tüm bunların Avrupa'nın güvenliğini sarstığını belirten Gerasimov, buna karşı gerekli önlemler aldıklarını dile getirdi.

"ORTA DOĞU'DAKİ KRİZİN BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞME RİSKİ VAR"

Orta Doğu'daki duruma da değinen Gerasimov, "Orta Doğu bölgesinde durum kötüleşiyor. Krizin bölgesel bir savaşa dönüşme riski var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye gibi yapamadık" Gerasimov, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ise "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. Bu, bölgede yaşanan en büyük kriz. Bölge dışı ülkelerin çatışma taraflarını desteklemesi, Lübnan'ın çatışmalara katılması ve İran'ı kışkırtma girişimleri, istikrarsızlığın yaşandığı bölgede çatışmaların genişlemesi için koşullar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, SAHEL BÖLGESİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR"

Afrika'daki durumu değerlendiren Gerasimov, Batılı ülkelerin bu kıtada sömürgeci yaklaşım sergilediğini ve kıtayı ham madde kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Gerasimov, Ukrayna, Sahel bölgesinde terör örgütlerini desteklediğini öne sürerek, "Ukrayna destekli terör örgütleri, Sahel bölgesinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Burada teröristlere insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı ve sivillere karşı yıkıcı faaliyetler düzenleme konusunda eğitimin verilmesi söz konusu." şeklinde konuştu.

"ABD VE AB GÜNEY KAFKASYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD ve ABD'nin Güney Kafkasya'daki etkilerini artırmak için çabaladıklarını kaydeden Gerasimov, "Başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dış güçlerinin bölge üzerindeki etkisini güçlendirme, Gürcistan'ı elde tutma ve Ermenistan'ı kendi etkisi altına alma girişimi, bölgede gerilime yol açıyor." ifadesini kullandı.

2 maddede mutabakat sağlanmadı Gerasimov, Batı'nın, "Gürcistan'daki protestoları destekleyerek ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığı" eleştirisinde bulundu.

Asya Pasifik bölgesindeki durumu da değerlendiren Gerasimov, ABD'nin askeri ittifaklar kurarak, bu bölgedeki güvenlik sistemini yeniden oluşturmaya çalıştığını, bunun da gerginlik seviyesini artırdığını kaydetti.

"ABD, UKRAYNA MESELESİNE DOĞRUDAN DAHİL OLDU"

Ukrayna'daki savaşa ilişkin de "ABD ve müttefiklerini" suçlayan Gerasimov, Batı'nın, Ukrayna'ya maddi ve askeri desteğini artırdığını, Ukraynalı askerleri eğitmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Batılı ülkelerin, Ukrayna ile çatışmaya dahil olması küresel riskler oluşturuyor." dedi.

Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediğini kaydederek, "Bu yıl 190'dan fazla yerleşim birimi kurtarıldı. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekare alan üzerinde kontrol sağlandı. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ise Ukrayna yaklaşık 1 milyon askeri yanı sıra, yaklaşık 20 bin tank ve zırhlı araç, 19 bin 500'ü aşkın obüs ve havan topu, yaklaşık 1500 çok namlulu roketatar kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana ise Kursk cephesinde yaklaşık 42 bini aşkın askerini, 1800 civarında tank ve zırhlı aracını kaybettiğini ileri sürdü.

ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiğine işaret eden Gerasimov, "ABD, Rus topraklarına yapılan saldırılardan sonra meseleye doğrudan dahil olan taraf oldu. Bu da gerginliğin artması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesiyle Ukrayna'da, savaş koşullarında "Oreşnik" balistik füze sistemini test ettiklerini anımsatan Gerasimov, "Her türlü güvenlik tehdidine karşı uygun gördüğümüz silahları kullanarak yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Rus ordusunu güçlendirmeye ve silahlarını yenilemeye devam edeceklerini dile getiren Gerasimov, Ukrayna ile ilgili belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını belirtti.