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Rusya, “ABD’li casus” Whelan’ı serbest bırakmadı

Moskova mahkemesi, casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması talebini reddetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Moskova Şehir Mahkemesi, Rus makamları tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde Moskova’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı emekli deniz piyadesi Paul Whelan’ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.
 
Paul Whelan masum olduğu konusunda ısrar ederken, ailesi tarafından BBC'ye yapılan açıklamada Whelan’ın Rusya'yı sadece bir düğüne katılmak için ziyaret ettiği belirtildi.
 
Şubat ayında casusluk suçlamasıyla yargılanacağı mahkemeyi tutuklu şekilde bekleyecek Whelan, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
 
Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenkov, tutukluluk haline itiraz etmeye devam edeceklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
 
“Paul Whelan’ın üzerinden devlet sırrı içeren belgeler çıktı”
 
Interfax haber ajansında yer alan bilgiye göre, Moskova’daki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan avukat Jerebenkov, Whelan’ın gözaltına alındığı sırada üzerinden devlet sırrı içeren gizli belgeler çıktığını kabul etmişti.
 
Jerebenkov, “Ama (gizli belgeleri) bunu nasıl elde ettiği, bunlarla ne yapmayı planladığı ve Whelan'ın gizli bilgiye sahip olduğunu bilip bilmediği bilinmiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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