Rusya: ABD'nin elinde INF'yi ihlal ettiğimize dair bir delil yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Washington yönetiminin Rusya'nın 9M729 füzesini test ederek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını ihlal ettiği iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ryabkov, ''Sözleşme kurallarından sapmadan, istisnasız bir şekil uyuyoruz. 9M729 füze sistemimiz, sözleşmenin geçerli olduğu bir aralık içinde kesinlikle test edilmedi. ABD bu sistemin test edildiğine ve INF'yi ihlal ettiğimize yönelik bir delil sunamadı.'' dedi.

Ryabkov, ABD'nin elinde hiçbir delil olmadan kendi silah politikaları doğrultusunda NATO müttefiklerini ve uluslararası toplumu adeta bir illüzyonist gibi yanılttığını belirtti.

ABD'nin öncelikle anlaşmaya göre kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Ryabkov, diyalog olmadığı takdirde anlaşmanın başarısız olacağını ve bu başarısızlığın ABD'ye mal edileceğini söyledi.

Rusya ABD'nin ne yapmaya çalıştığını anlamıyor

Rusya'nın, ABD'nin anlaşmayı koruma ya da çekilme konusunda ABD'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadığını belirten Ryabkov, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı Aegis Ashore füze savunma sistemlerinin orta menzilli füze ateşleme yeteneğine sahip olduğunu hatırlattı.

Ryabkov, bu nedenle ABD'nin kışkırtıcı söylemlerden uzak durması gerektiğini vurgulayarak, ''ABD için uygun bir zamanda buluşmaya hazırız. Zaman ve yer belli olduğunda orada olacağız. Bunu her zaman söyledik ve tekrarlıyoruz.'' dedi.

INF krizi

ABD’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, ABD'nin INF'den tamamen çekileceğini ve Rusya'yı tanınan süre zarfında INF'yi ihlal etmediğine dair ikna edici kanıtlar sunmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık 2018'deki açıklamasında Rusya’nın anlaşmaya uymadığını gerekçe göstererek ABD’nin INF'yi 60 gün içinde askıya alacağını söyledi.

Rus makamlar ise ABD'nin elinde hiçbir delil olmadığını ve Rusya'nın anlaşmayı kesinlikle INF'yi ihlal etmediğini savunuyor.