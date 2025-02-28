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Dünya

İstanbul'daki barış zirvesi sonuç verdi: Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alexander Darchiyev'in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD'den onay aldı

AA28 Şubat 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
İstanbul'daki barış zirvesi sonuç verdi: Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da dün toplantı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek."

- RUS VE ABD HEYETLERİNİN İSTANBUL'DA YAPTIĞI MÜZAKERELER

Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek, ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz olarak finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.

Barış masası İstanbul'da kuruldu ABD ve Rusya mutabakata vardı

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