IHA 5 Mart 2022 Cumartesi 19:37 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:01

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Brüksel'in Helsinki kentinde düzenledikleri basın toplasında önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya Başbakanı Marin, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Değişen bu düzende İsveç ve Finlandiya işbirliklerini artıracak. Rusya'nın saldırılarının ardından her iki ülkede de NATO'ya yönelik tutumun hızla değiştiği görülüyor. Şuanda yapılan anketler sonucunda, NATO'ya katılma konusunda çoğunluk olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, "Bu olay güvenlik durumunu dramatik bir şekilde değişti. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz. Geçen hafta diğer İsveç partilerinden parti liderleriyle birkaç kez görüştüm ve konuyu tartışıyoruz" dedi.

- NATO'DAN İSVEÇ AÇIKLAMASI

İsveç'in devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile NATO'nun iş birliği yaptığını fakat İsveç'e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini söyledi.

NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "İsveç, NATO'nun çok yakın bir ortağıdır. Birlikte tatbikat yapıyoruz ve çeşitli konularda çalışıyoruz. Bu durum NATO ve İsveç için önemlidir. Ancak İsveç, 5. madde kapsamında değildir. İsveç, tüm NATO ülkeleri için geçerli olan tam bir güvenlik garantisi kapsamında değildir. NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark da buradadır." şeklinde konuştu.