Son dakika... Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 69. gününe girdi.

Ria haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, yaptığı açıklamada, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü.

Astafyev, "Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı." diye konuştu.

Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:59 Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hint mevkidaşı Narendra Modi'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı sonlandırması için harekete geçme çağrısı yaptı.

15:35 Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

15:24 Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz

15:21 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı

15:15 Macaristan: Rusya'dan gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmıyoruz

15:05 Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı durdurmak üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirterek, "Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz." dedi.



12:48 Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklamasına tepki gösteren Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk: Hakarete uğramış mağdur rolünü oynamak devlet adamlığı gibi durmuyor. Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil

12:34 Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

11:51 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 200 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1062 tankını kaybettiğini bildirdi

10:01 Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı

23:16 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti

23:15 Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22:26 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.