Türkiye'ye teklif edilmişti: Başkan Erdoğan'a hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz

Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.

Borisov söz konusu sorular karşısında, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.

Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.

Su-57, Rusya'nın, radar sistemlerinden gizlenebilen ve tüm özellikleri henüz açıklanmamış olan beşinci nesil savaş uçağı. Söz konusu uçakların seri üretimine yeni geçildi. Su-35 ise dördüncü nesil savaş uçakları grubunda yer alıyor.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE SU-57 TEKLİFİ: İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, Türkiye'yle hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyleyerek, “Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

(Sputnik)